Agent de telefonie mobila, plasat sub control judiciar, pentru frauda economica

Sursa: Cuvantul Libertatii
Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 11:44
In ziua de 15 octombrie , politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au retinut, pentru 24 de ore, un barbat, in varsta de 38 de ani, din Craiova, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de frauda informatica in forma continuata, tentativa la inselaciune si fals material in inscrisuri oficiale. Ulterior, acesta a fost plasat sub control judiciar.

Din cercetari, politistii au stabilit ca, perioada mai - august 2024, barbatul, in calitate de agent ...citește toată știrea

