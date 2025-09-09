Editeaza

Agresori la "pacanele", retinuti de politisti

Sursa: Cuvantul Libertatii
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 16:45
Ieri, 7 septembrie, politistii Sectiei 5 Politie Craiova au retinut, pentru 24 de ore, trei barbati in cu varste cuprinse intre 24 si 48 de ani, toti din municipiul Craiova, sub aspectul savarsirii infractiunii de lovirea sau alte violente.

In cursul zilei de 5 septembrie , in jurul orei 14:50, politistii au fost sesizati, prin apel de urgenta 112, cu privire la faptul ca, in incinta unei societati comerciale cu specific jocuri de noroc, situata pe Bulevardul "Oltenia", are loc un conflict ...citește toată știrea

