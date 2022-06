Agricultura regenerativa si agro-ecologia, noua tinta a fermierilor in regim ecologic din Delta Dunarii

Simpozionul International "Deltas & Wetlands 2022 ("Delte si zone umede") ce a avut loc la Tulcea in perioada 1-5 iunie 2022 (http://ddni.ro/wps/ro/ddni-symposium-29th_ro/) organizat de INCDDD Tulcea, a fost locul in care tot mai multi fermieri din zona s-au aratat interesati in schimbarea practicilor lor pentru a atinge standarde mai inalte agro-ecologice si regenerative. Initiativele comune INCDD, Asociatia Inter-Bio, Clusterul Bio Danubius, USH Pro Business) precum 3D (Decarbonizing Danube ... citeste toata stirea