AJOFM DOLJ organizeaza programe de formare profesionala, gratuite pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, inregistrate la agentie (someri indemnizati si neindemnizati).Persoanele in cautarea unui loc de munca pot participa la programe de formare profesionala care sa le asigure cresterea si diversificarea competentelor profesionale in scopul asigurarii mobilitatii si reintegrarii pe piata muncii. Formarea profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca se face ... citeste toata stirea