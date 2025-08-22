Editeaza

Ajustarile pentru inscrierea copiilor in invatamantul anteprescolar si prescolar, in plina desfasurare

Sursa: Cuvantul Libertatii
Vineri, 22 August 2025, ora 11:46
19 citiri
Inspectoratul Scolar Judetean Dolj a publicat calendarul oficial al etapei de ajustari pentru inscrierile in invatamantul anteprescolar si prescolar, valabil pentru anul scolar 2025-2026. Procedura se desfasoara in baza Ordinului nr. 3436/2025 si a Ordinului nr. 4018/2024, care reglementeaza metodologia de inscriere si repartizare a copiilor in unitatile de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica, precum si in serviciile de educatie timpurie complementare.

Suntem in plina etapa a ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Craiova
Pase scurte / pase lungi: Amintiri de alta data!
"PNL lupta pentru taxe si impozite mai mici"
SUA: Republicanii vor controla Senatul!
SUA (alegeri prezidentiale): Macron il felicita pe Donald Trump si se arata pregatit a lucra cu el
Israel: Netanyahu il demite pe ministrul Apararii, Yoav Gallant
Liga Campionilor: Real Madrid, inca o palma primita pe Santiago Bernabeu
Cele mai citite stiri
Jandarmii doljeni, la datorie in weekend-ul trecut
Cresterea gradului de siguranta a cetatenilor si asigurarea unui climat optim de ordine si siguranta ...
Remiza pentru Istanbul BB, in prima etapa din Turcia
In play-off-ul Conference League, Universitatea Craiova se va duela cu turcii de la Istanbul ...
"Cupa Craiovei" a revenit Slatinei
O noua editie a turneului de handbal feminin "Cupa Craiovei" s-a desfasurat in Sala Polivalenta din ...
ActualitateBusinessSportLife Show