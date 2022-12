Ajutor de stat de 200.000 de euro pentru modernizarea fabricii Softronic

Ministrul Economiei, Florin Spataru, a ajuns, astazi, la Craiova pentru semnarea primului contract de finantare prin schema de ajutor de minimis "Sprijin acordat pentru implementarea Programului de crestere a competitivitatii produselor industriale", lansata in luna noiembrie. Prima firma castigatoare, de la deschiderea apelului de depunere a cererilor de finantare, este un producator de locomotive, cu capital romanesc -Softronic- care isi propune sa devina un jucator de top in Europa in ... citeste toata stirea