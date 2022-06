Consiliul Judetean Dolj si Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj, cu sprijinul Primariei si al Consiliului Local Municipal Craiova organizeaza in Duminica Rusaliilor, 12 iunie 2022, incepand cu ora 9:00, Alaiul Calusului Oltenesc - editia a XXII - a.Aproape 100 de calusari din judetele Dolj, Olt si Valcea se vor reuni in Piata "Mihai Viteazul", la ora 9:00, pentru a incinge o hora mare alaturi de craiovenii bucurosi sa ii intalneasca la ei in oras.La ... citeste toata stirea