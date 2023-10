Urmatorul meci al Universitatii Craiova este duminica, de la ora 18.00, pe "Ion Oblemenco", impotriva Petrolului Ploiesti, in etapa a 13-a a Superligii. Desi clubul din Banie a anuntat ca responsabil pentru rezultate este Corneliu Papura, la conferintele de presa si la flash-interviuri este delegat antrenorul secund Dragos Bon. Probabil ca Papura raspunde de rezultate numai in fata patronului Mihai Rotaru, nu si in fata suporterilor. Oricum, clubul care se vrea "fanion" al Olteniei da senzatia ... citeste toata stirea