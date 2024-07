Alb-albastrii promit "performanta in campionat si in Europa"

Universitatea Craiova se pregateste de debutul de campionat, care va avea loc vineri, de la ora 21.30, in deplasare, cu Hermannstadt. Oltenii si-au prezentat noile echipamente si noii jucatori si spera ca ambele "elemente" sa-i duca spre indeplinirea obiectivelor in acest sezon: eventul si calificarea in grupele Conference League.Portarul Silviu Lung junior este singurul care nu are nevoie de adaptare dintre cele cinci achizitii ale Universitatii Craiova, el fiind craiovean get-beget si ... citește toată știrea