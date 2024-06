Alcaraz - Zverev, finala masculina la Roland Garros

Spaniolul Carlos Alcaraz si germanul Alexander Zverev vor disputa duminica finala masculina de la Roland Garros. Cei doi se afla in premiera in ultimul act la Paris.In cel mai atractiv meci de la actuala editie a turneului de Mare Slem din capitala Frantei, spaniolul Carlos Alcaraz (3 ATP) l-a invins in semifinale, dupa 4 ore si 12 minute, pe cel care de luni va fi noul lider mondial, italianul Jannick Sinner, scor 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3.In cealalata semifinala, germanul Alexander Zverev ... citește toată știrea