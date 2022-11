Alegeri de mijloc de mandat in SUA: Donald Trump ramane in arena politica

Fostul presedinte american Donald Trump revine in forta cu ocazia alegerilor de mijloc de mandat, programate maine 8 noiembrie, cand se reinoieste integral Camera Reprezentantilor si o treime din membrii Senatului. In urma cu un an, intr-un interviu pentru Fox News, Donald Trump afirma ca "probabil" dupa Midterms 2022 va face anuntul oficial privind eventuala candidatura la alegerile prezidentiale din 2024. Potrivit datelor, aparute in presa, Donald Trump a cheltuit 16 mil. dolari pentru ... citeste toata stirea