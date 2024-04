Alegeri europene: Giorgia Meloni conduce lista partidului sau

Sefa guvernului italian, Giorgia Meloni, a declarat duminica 28 aprilie, la Pescara, in timpul unei reuniuni de campanie a partidului Fratelli d'Italia, ca va conduce lista de candidati la alegerile europarlamentare din 9 iunie. Partidul lui Giorgia Meloni s-a clasat pe primul loc la alegerile din Italia, din 2022, cu 26% din voturi si intentiile de vot raman la acest nivel. "Vrem sa facem in Europa exact ce am facut in ... citește toată știrea