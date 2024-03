Alegeri in Portugalia: Coalitia de dreapta "Alianta Democrata"... la mustata!

Potrivit primelor rezultate, Alianta Democrata (AD) condusa de Luis Muntenegru (51 ani) ar fi castigat alegerile legislative anticipate portugheze cu 30% din voturi, fata de 29% cat ar fi obtinut socialistii. Dovada ca popularitatea premierului in exercitiu Antonio Costa, impins sa demisioneze, dintr-o confuzie de nume, in noiembrie anul trecut, nu a putut fi inlocuita in tabara sa politica. Comentatorii s-au concentrat insa pe ... citește toată știrea