Alegeri in SUA: Donald Trump in drum spre Casa Alba!

Cu mai putin de 2 saptamani de alegerile prezidentiale din SUA, Donald Trump pare sa aiba vantul in panze in celebrele "state-swing", care uneori voteaza cu democratii, alteori cu republicanii, si unde alegerile prezidentiale se decid in cele din urma. Tendintele din Arizona, Pennsylvania, Wisconsin, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina de Nord, sunt monitorizate indeaproape prin sondaje frecvente. Lasat in urma cu cateva saptamani, Donald Trump s-a intors ca o ghiulea, pe ultima turnanta a ... citește toată știrea