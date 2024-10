Alegeri in SUA: Donald Trump - plangere impotriva laburistilor britanici, pentru ajutorul dat Kamalei Harris

Donald Trump a depus o plangere impotriva Partidului Laburist al Marii Britanii, aflat la guvernare, dupa ce 100 de oficiali din partea acestuia au calatorit in SUA, pentru a o sprijini pe Kamala Harris, in state cheie. Laburistii in cauza si-au justificat demersul prin faptul ca nu sunt sustinuti, in privinta cheltuielilor de calatorie si cazare, ceea ... citește toată știrea