Ipoteza unei alternante la Ankara, mult timp iluzorie, este luata in serios in Occident, pe considerentul ca "o victorie a lui Erdogan (69 ani) ar fi una pentru Putin". Kemal Kilicdaroglu (74 ani), liderul opozitiei formata din 6 partide, este considerat de Erdogan "calul troian al imperialistilor", care in cazul unei victorii ar avea o alta abordare in politica internationala si ar produce un viraj democratic. Numai ca Erdogan, excelent tribun, care conduce tara cu o mana de fier de 20 de ani,