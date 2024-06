Alegeri locale 2024: Cum s-a votat in judetele Olteniei

Daca la Dolj cunoastem situatia, sa vedem ce s-a intamplat in judetele Olteniei. In judetul Olt, surpriza cea mai mare s-a inregistrat la alegerile pentru functia de primar al Slatinei, unde Emil Stelian Constantin Mot (38,44%), cu 12026 voturi a fost devansat de Mezzo Mario Lucian (48,97% - 15317 voturi) prefectul judetului. In 2020, primarul social-democrat Emil Mot castigase cu 49,65% (12475 voturi). La Consiliul Judetean, functia de presedinte a fost recastigata de Marius Oprescu (55,68%), ... citește toată știrea