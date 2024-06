Alegeri locale 2024 (Dolj): Asa va arata viitorul Consiliu Judetean!

PSD - 20 de mandate, PNL - 8 mandate, Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) - 3 mandate, Alianta Dreapta Unita (USR, PMP, Forta Dreptei) - 3 mandate, aceasta este configuratia viitorului Consiliu Judetean, dupa atribuirea de mandate in prima etapa. In urma repartizarii mandatelor neatribuite, in prima etapa, PNL si PSD au mai primit fiecare cate un mandat. Componenta nominala a viitorului Consiliu Judetean este urmatoarea: Vasile Dorin Cosmin, Solomon Antonie, Neatu Breciuga Mihail Adrian, ... citește toată știrea