Alegeri locale 2024 (Dolj): Reveniri... anticipate

Isalnita, Terpezita, Filiasi sunt 3 localitati doljene in care primarii alesi prin vot popular, la alegerile din 2016, au fost gasiti, ulterior, de ANI ca incompatibili, pe motive care in prezent nu mai sunt sanctionabile, cum ar fi prezenta intr-un consiliu de administratie al unei unitati de invatamant din localitate, functie -cum am mai spus in repetate randuri- neretribuita. La Isalnita, unde primar in mandat este Tiberiu Dascalu ales in 2020, cu 60,63%, acum n-a mai candidat si Ovidiu ... citește toată știrea