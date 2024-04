Alegeri locale 2024: Lista de candidati pentru Consiliul Judetean Dolj a PSD

In orice discutie, de pe orice mal al ei, Cosmin Vasile -actualul presedinte al Consiliului Judetean Dolj- pleaca din pole-position, pentru un nou mandat de presedinte la alegerile locale din 9 iunie a.c.. El va fi ales prin vot direct, ca si in mandatul precedent. Are un bilant bun, daca nu de exceptie prin numarul mare de proiecte materializate si anvergura administrativa dobandita. Lista de candidati social-democrati pentru Consiliul Judetean Dolj, depusa la Biroul Electoral Judetean Dolj, ... citește toată știrea