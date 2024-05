Alegeri locale (Dolj - 2024): La Bistret Cristina Antonie, fara drept de apel

Aleasa ca primar al Bistretului din 2008 pana in prezent, Cristina Antonie candideaza pentru un nou mandat, cam fara griji. A implementat multe proiecte menite a imbunatati infrastructura comunei si peste toate a fost in slujba comunitatii etaland o solicitudine impresionanta. Are contracandidati pe fostul viceprimar Dinu Aurica (ex-PSD), din ... citește toată știrea