Editeaza

Alex Mitrita s-a retras din nationala Romaniei

Sursa: Cuvantul Libertatii
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 16:45
18 citiri
Umilit de ultimii selectioneri, Edi Iordanescu, care l-a ignorat complet, inclusiv la EURO 2024, si Mircea Lucescu, care l-a convocat numai pentru a-l pune pe drumuri, tinandu-l rezerva sau introducandu-l numai pentru cateva minute, Alex Mitrita a anuntat prin intermediul unei scrisori ca nu va mai juca pentru nationala Romaniei.
Mitrita ii usureaza astfel situatia lui Lucescu, acesta fiind nevoit pana acum sa-l cheme la lot, datorita prestatiilor bune si golurilor marcate pe banda rulanta, ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Craiova
Pase scurte / pase lungi: Amintiri de alta data!
"PNL lupta pentru taxe si impozite mai mici"
SUA: Republicanii vor controla Senatul!
SUA (alegeri prezidentiale): Macron il felicita pe Donald Trump si se arata pregatit a lucra cu el
Israel: Netanyahu il demite pe ministrul Apararii, Yoav Gallant
Liga Campionilor: Real Madrid, inca o palma primita pe Santiago Bernabeu
Cele mai citite stiri
Ziua Nationala a Curateniei "Let's do it Romania!" si politistii doljeni
Sambata, 20 septembrie , in cadrul Zilei Nationale a Curateniei, a revenit conceptul "Let's do it, ...
Gica Popescu a rememorat debutul sau in cupele europene
Acum aproape 40 de ani, pe 2 octombrie 1985, Universitatea Craiova reusea o spectaculoasa ...
Champions League: victorii pentru City si Barcelona
Joi seara s-au jucat ultimele meciuri ale primei etape din grupa Champions League, rezultatele ...
ActualitateBusinessSportLife Show