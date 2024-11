Alexandra Presura, candidatul PSD Dolj la Senat Promite Dezvoltare Durabila si Modernizarea Regiunii Oltenia

Alexandra Presura, candidatul Partidului Social Democrat (PSD) pentru Senatul Romaniei, se remarca printr-o cariera in administratia publica si doua mandate in Parlamentul Romaniei. Reprezentand judetul Dolj, se angajeaza sa sustina transformarea acestei regiuni prin initiative legislative si proiecte de infrastructura esentiale pentru dezvoltarea economica si sociala.Si-a inceput activitatea profesionala in Consiliul Judetean Dolj, acumuland experienta in gestionarea proiectelor de ... citește toată știrea