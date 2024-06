Alte doua unitati scolare din Craiova, modernizate prin programe pentru orase verzi

Primaria Municipiului Craiova continua investitiile in infrastructura educationala si reda comunitatii alte doua unitati de invatamant care vor oferi conditii moderne de confort pentru desfasurarea activitatilor atat pentru copii, cat si pentru cadrele didactice.Este vorba despre Scoala Gimnaziala "Ion Creanga" si Gradinita "Voinicelul", care au fost modernizate in vederea cresterii performantei termice si a eficientei energetice.Astfel, cladirile au fost proiectate in functie de cerintele ... citește toată știrea