Amenintat cu pistolul, dupa o sicanare in trafic. Ce au patit cei doi soferi

Un barbat de 30 de ani a fost amenintat cu pistolul de un sofer, in varsta de 43 de ani, in urma unei sicanari in trafic, pe un drum judetean din Dolj. Arma a fost ridicata de politisti, iar barbatul a fost dus la sediul politiei pentru audieri, relateaza Inspectoratul Judetean de Politie Dolj (IPJ Dolj). Ambii soferi au fost amendati pentru adoptarea unui comportament agresiv in trafic. Politistii au fost sesizati sambata, prin apel la 112, de o femeie cu privire la faptul ca, in timp ce se ... citeste toata stirea