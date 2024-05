Amenzi aplicate de catre DSVSA Dolj, in perioada Sarbatorilor Pascale

In perioada 08.04-2024-03.05.2024 au fost efectuate , din partea Directiei Sanitar - Veterinara si pentru Protectia Alimentelor (DSVSA) Dolj, controale tematice la unitati inregistrate si autorizate sanitar-veterinar in Piete , Targuri si in trafic, fiind verificate 1.182 de obiective. Au fost efectuate controale in 26 unitati de abatorizare si procesare carne , in 22 carmangerii si macelarii, 182 unitati de alimentatie publica si baruri, 143 supermarketuri si hipermarketuri, 61 patiserii si ... citește toată știrea