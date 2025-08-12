Editeaza

Aminzi si alte sanctiuni, aplicate de DSVSA Dolj, in luna iulie

Sursa: Cuvantul Libertatii
Marti, 12 August 2025, ora 11:45
21 citiri
In sezonul cald creste riscul alterarii alimentelor si implicit al aparitiei toxiinfectiilor alimentare si de aceea, este bine sa fie respectate cateva masuri simple, dar foarte eficiente. Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Dolj recomanda cetatenilor ca, in perioadele cu temperaturi ridicate, sa acorde atentie modului in care pastreaza sau prepara alimentele si locurilor de unde acestea sunt cumparate. Astfel, in perioada 01.07.2025 - 31.07.2025 inspectorii ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Craiova
Pase scurte / pase lungi: Amintiri de alta data!
"PNL lupta pentru taxe si impozite mai mici"
SUA: Republicanii vor controla Senatul!
SUA (alegeri prezidentiale): Macron il felicita pe Donald Trump si se arata pregatit a lucra cu el
Israel: Netanyahu il demite pe ministrul Apararii, Yoav Gallant
Liga Campionilor: Real Madrid, inca o palma primita pe Santiago Bernabeu
Cele mai citite stiri
Radoi: "Am face cea mai mare greseala sa credem ca suntem calificati"
In fata 25.000 de spectatori pe "Ion Oblemenco", Universitatea Craiova s-a impus cu 3-0 in fata ...
Zboruri din Craiova la Napoli, Barcelona, Paris, Atena
In premiera, de pe Aeroportul International Craiova se poate zbura la Napoli, incepand de la 28 ...
Vara europeana a Stiintei continua frumos
Schimbarea la fata a lotului Stiintei, ca tot am avut recent aceasta Sarbatoare crestina, jocul ...
ActualitateBusinessSportLife Show