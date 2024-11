AMR alegeri 2024

Legea 208/2015 - privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor:- votarea in tara se desfasoara pe data de 01.12.2024 de la ora 07.00 la ora 21.00;- voteaza cetatenii romani cu drept de vot care au implinit varsta de 18 ani pana in ziua alegerilor inclusiv;- reprezentantii in sectiile de votare desemnati de Asociatia Macedonenilor din Romania pot fi inlocuiti la cererea celor care i-au propus, numai cu aprobarea Biroului Electoral ierarhic superior, pana in preziua alegerilor, iar in ... citește toată știrea