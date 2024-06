Anglia: Potrivit britanicului Nigel Farage "Occidentul a provocat razboiul din Ucraina"

Liderul partidului de extrema-dreapta Reform UK, Nigel Farage, a declarat recent ca Occidentul a provocat razboiul din Ucraina, prin extinderea spre est a NATO si a UE, atragand asupra sa critici puternice. Acest fost europarlamentar, cu un rol major in campania pentru Brexit, in 2016, a facut afirmatia respectiva vineri seara la BBC, sustinand ca din 2014 a spus in Parlamentul European ca va avea loc un razboi in Ucraina. Pe masura ce alegerile legislative din 4 iulie a.c. se apropie, partidul ... citește toată știrea