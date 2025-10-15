Editeaza

Anglia, prima din Europa calificata la CM 2026

Sursa: Cuvantul Libertatii
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 03:01
5 citiri
Anglia este prima nationala europeana calificata la Cupa Mondiala din SUA, Mexic si Canada. Englezii au facut scor in Letonia si au ajuns la Mondiale, dupa 6 victorii in 6 meciuri din grupa. Portugalia putea obtine si ea calificarea de pe acum, dar a fost egalata pe final de Ungaria, prin golul lui Szoboszlai. In schimb, Cristiano Ronaldo a mai stabilit un record: a reusit o dubla si a ajuns la 41 de goluri marcate in preliminariile Cupei Mondiale. Pana la meciul cu Ungaria, Cristiano Ronaldo ...citește toată știrea

