Dupa 1991, pentru fiecare prim-ministru britanic, la iesirea din functie, este prevazuta o indemnizatie anuala de 115.000 lire sterline, aprox. 130.000 euro. Desi a ramas in functie doar 44 de zile, cel mai scurt mandat din istoria Regatului Unit, este in drept sa solicite PDCA (Public duty costs allowance). Indemnizatia a fost introdusa in ... citeste toata stirea