ANIF investeste in irigatii , in Dolj

Sursa: Cuvantul Libertatii
Luni, 13 Octombrie 2025, ora 11:45
Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare (ANIF) intentioneaza sa plateasca 3,6 milioane de lei, fara TVA, pentru lucrari de irigatii in judetele Teleorman si Dolj, potrivit unui anunt de participare postat in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP).

Castigatorul licitatiei trebuie sa asigure lucrari de intretinere si reparatii in amenajarile de imbunatatiri funciare din cadrul Filialelor Teritoriale ale ANIF. Contractul este impartit in doua loturi si va fi atribuit prin licitatie ...citește toată știrea

