ANSAMBLUL FOLCLORIC "MARIA TANASE" LA CEAS ANIVERSAR

In acest an cand sarbatorim 30 de ani de activitate ai Ansamblul Folcloric "Maria Tanase" suntem onorati ca am fost invitati sa deschidem Zilele Municipiului Craiova cu spectacolul eveniment "POVESTEA CANTECULUI".Spectacolul va fi prezentat in data de 27 mai 2022, de la ora 20:00, in Piata "Mihai Viteazul" din CraiovaAlaturi de solistii ansamblului: NICULINA STOICAN, MARIANA IONESCU CAPITANESCU, CONSTANTIN ENCEANU, LAVINIA BIRSOGHE, LILIANA POPA, MANUELA MOTOCU, ANETA SISU, MARIUS MAGUREANU, ... citeste toata stirea