Seful diplomatiei americane Antony Blinken a sosit in cursul noptii trecute la Bruxelles, pentru o intalnire cu sefii de diplomatie ai statelor membre NATO. Discutiile se vor axa pe sprijinul american pentru Ucraina in urmatoarele luni, in timp ce Joe Biden incearca sa convinga opozitia republicana de aprobarea unui ajutor de 61 miliarde dolari pentru Ucraina, impreuna cu ajutorul pentru Israel si Taiwan. Congresul SUA va aproba un ajutor suplimentar pentru Ucraina pana la Craciun, a declarat ... citeste toata stirea