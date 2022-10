Anul I : Peste 7000 de studenti sunt inscrisi la Universitatea din Craiova

Deschiderea oficiala a anului universitar 2022-2023 a avea loc, astazi, in aula "Mihai I" a Universitatii din Craiova. Unde s-a auzit intonat, din nou, "Gaudeamus igitur", de cei prezenti. A fost un moment festiv, de referinta, ce s-a desfasurat in prezenta studentilor de Anul I, a profesorilor si nu in ultimul rand, a colaboratorilor institutiei de invatamant superior. Universitatea din Craiova pregateste la cele mai inalte standarde un numar de 19.787 studenti, din care 935 studenti straini, ... citeste toata stirea