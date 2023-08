Politistii de din cadrul Punctului Politiei de Frontiera Aeroport "Henri Coanda", impreuna cu lucratori vamali, au descoperit, ascunse in mai multe pungi cu cereale, aproximativ patru kg bijuterii din metal galben si alb, presupus a fi aur, respectiv argint, pe care doua femei incercau sa le introduca ilegal in tara.In data de 07.08.2023, in jurul orei 00.30, la PPF Aeroport "Henri Coanda", s-au prezentat, pentru a intra in tara, din directia Istanbul, doua femei cu cetatenie romana. Dupa ce ... citeste toata stirea