Arbitri din Albania si Germania la dubla Stiintei cu Istanbul BB

Sursa: Cuvantul Libertatii
Sambata, 16 August 2025, ora 16:27
19 citiri
Meciurile dintre Universitatea Craiova si Istanbul Basaksehir, din play-off-ul Conference League, vor fi arbitrate de brigazi din Albania, respectiv Germania.

Partida din prima mansa, care va avea loc pe 21 august, pe stadionul "Fatih Terim" din Istanbul, de la ora 20:45, va fi condusa de albanezul Juxhin Xhaja, iar arbitri asistenti au fost desemnati Arber Zalla si Rejdi Avdo. Al patrulea oficial a fost delegat Olsid Ferataj. Kreshnik Barjamaj va fi arbitru video, in timp ce arbitru asistent ...citește toată știrea

