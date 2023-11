Doi candidati cu viziuni radical opuse, asupra economiei, se confrunta astazi la urne in turul doi al alegerilor prezidentiale: ministrul Economiei Sergio Massa si economistului "anti-sistem" Javier Milei. In centrul dezbaterilor s-a aflat situatia economica a tarii, in special inflatia care a atins 143% pe parcursul anului. Confruntarea directa a fost infernala: Javier Milei a indemnat alegatorii "sa abandoneze aceasta casta politica talhara, ... citeste toata stirea