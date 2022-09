Arta - sol de pace, la Noaptea Galeriilor, pe simezele "Cromatic"

Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj si Asociatia Seniori Art Craiova deschid Galeriile "Cromatic" in cadrul evenimentului Noaptea Galeriilor 2022 - NAG#16, in perioada 30 septembrie - 02 octombrie si va invita sa va bucurati de expozitiile "Amprente cromatice" si "Arta - sol de pace".Expozitiile sunt primele din proiectul Arta - sol de pace si cuprind lucrari de pictura, realizate in tehnici diverse, lucrari de grafica si arta digitala. Expun artisti ... citeste toata stirea