ARTISTUL CARE A COLABORAT RECENT CU KATY PERRY PENTRU HITUL "WHEN I'M GONE", ALESSO, VINE IN VARA PE SCENA PRINCIPALA A FESTIVALULUI NEVERSEA

KSHMR, Nicky Romero, Parov Stelar, Paul Kalkbrenner Live si Amelie Lens urca in line-up-ul festivalului de la malul Marii NegreMai sunt doar trei luni pana la cel mai mare festival de pe plaja din Europa, Neversea. Organizatorii vin astazi cu nume noi pentru cea de-a patra editie a festivalului. Alesso, Azteck, Brennan Heart, KSHMR, Nicky Romero, Parov Stelar si Quintino sunt artistii care completeaza line-up-ul pentru mainstage, intre 7 si 10 iulie, pe The Island of Dreams.Fanii scenelor ... citeste toata stirea