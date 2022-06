Astazi alegeri legislative in Franta

Circa 48,7 milioane de alegatori sunt chemati astazi la urne pentru primul tur al alegerilor legislative in Franta, in vederea desemnarii deputatilor in 577 de circumscriptii electorale. Mandatul lor se intinde pe durata a 5 ani. Marea necunoscuta este participarea la vot: in 2017, absenteismul a fost de 51,3%, un record sub cea de a 5-a Republica. Scrutinul este uninominal in doua tururi si batalia se poarta la distanta intre Macron si... Melenchon. Sub sigla "Ensemble", candideaza ... citeste toata stirea