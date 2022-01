Atac cu topoare pe mosia lui Gigi Netoiu. "Mi-au distrus masina, un angajat era sa fie omorat si politia nu face nimic"

Scandalul a avut loc in localitatea doljeana Cetate intre paznicii lui Gigi Netoiu si Mircea Dinescu, cei doi fiind proprietarii mai multor terenuri in zona. Incidentul a avut loc in ziua de duminica, 16 ianuarie. Un barbat din localitatea Cetate, paznic pe mosia lui Mircea Dinescu, a fost prins de oamenii lui Gigi Netoiu pe un teren al fostului actionar de la Dinamo. "Era cu caprele in via domnului Netoiu. I s-a spus sa nu mai vina cu animalele pe acolo, dar nu a inteles. I-am spus sa plece, a ... citeste toata stirea