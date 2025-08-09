Editeaza

Atacantul sloven Sesko, cumparat de Man United

Sursa: Cuvantul Libertatii
Sambata, 09 August 2025, ora 16:45
11 citiri
Manchester United a anuntat oficial transferul atacantului sloven Benjamin Sesko (22 de ani) de la RB Leipzig, contra sumei 85 de milioane de euro.

Crescut la NK Domzale, apoi de RB Salzburg, Sesko a fost cumparat in 2023 de RB Leipzig, unde a reusit 39 de goluri in 87 de meciuri. ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Craiova
Pase scurte / pase lungi: Amintiri de alta data!
"PNL lupta pentru taxe si impozite mai mici"
SUA: Republicanii vor controla Senatul!
SUA (alegeri prezidentiale): Macron il felicita pe Donald Trump si se arata pregatit a lucra cu el
Israel: Netanyahu il demite pe ministrul Apararii, Yoav Gallant
Liga Campionilor: Real Madrid, inca o palma primita pe Santiago Bernabeu
Cele mai citite stiri
Radoi: "Am face cea mai mare greseala sa credem ca suntem calificati"
In fata 25.000 de spectatori pe "Ion Oblemenco", Universitatea Craiova s-a impus cu 3-0 in fata ...
Totul despre Trnava: Stiinta a intalnit-o in 1996, in Cupa Intertoto
In turul 3 preliminar al Conference League, Universitatea Craiova joaca impotriva slovacilor de la ...
Zboruri din Craiova la Napoli, Barcelona, Paris, Atena
In premiera, de pe Aeroportul International Craiova se poate zbura la Napoli, incepand de la 28 ...
ActualitateBusinessSportLife Show