Atentat terorist la Moscova

Mai multi barbati inarmati, in uniforme de lupta, au patruns, in aceasta seara, intr-o mare sala de concerte din Moscova - Crocus City Hall, la periferia vestica a capitalei - si au tras cu arme automate asupra multimii, ranind si ucigand zeci de persoane. Atacatorii au folosit si explozibili, provocand un incendiu de proportii in cladire.Potrivit Moscow Times, au fost imediat cel putin 12 morti si 50 raniti. Numarul victimelor este, potrivit ultimelor informatii, mult mai mare. Teroristii ar ... citește toată știrea