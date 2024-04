Au talharit un barbat de 90 de ani, l-au abandonat pe camp , dar au fot prinsi de politisti

Doi tineri din Bailesti au fost retinuti de politisti, ieri, dupa ce i-au furat unui batran, in varsta de 90 de ani, suma de 25.000 de lei. Acesta doar ce scosese banii din banca. Cei doi l-au observat si i-au propus sa il duca acasa. Numai ca , in loc de ajutor, tinerii i-au furat banii, abandonandu-l pe un camp de langa Bailesti, Dolj. Cei doi sunt acuzati de comiterea infractiunii de talharie calificata, urmand sa fie prezentati Parchetului de pe langa Judecatoria Bailesti, in vederea ... citește toată știrea