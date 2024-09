Austria: Extrema dreapta in pozitie amenintatoare

Austriecii merg astazi la vot, la un scrutin care ar putea aduce la putere Partidul neo-fascist al libertatii (FPO) fondat in anii 1950 de fosti ofiteri SS. Sondajele plaseaza FPO (27%) cu putin in fata Partidului popular (OFP) cu 25%. Pozitia beligeranta a FPO fata de Bruxelles (conducerea partidului cocheteaza cu "Oxit" un Brexit in stil austriac) va conduce la tensiuni intre Bruxelles si Viena. Peste 6 mil. de alegatori sunt asteptati astazi la urne. Dupa 5 ani de tandem eco-conservator, ... citește toată știrea