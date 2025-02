Autoturism urmarit intr-o ancheta penala, gasit de politistii de frontiera doljeni

Politistii din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Calafat au descoperit, in urma unui control efectuat asupra unui autoturism condus de un cetatean german, ca vehiculul figureaza in bazele de date cu o alerta, fiind cautat pentru a fi folosit ca proba intr-o procedura penala.FOTO : arhivaLa data de 18.02.2025, in jurul orei 01:15, in parcarea din proximitatea Statiei de taxare a podului Calafat-Vidin, politistii de frontiera doljeni au oprit pentru control un autoturism inmatriculat in ... citește toată știrea