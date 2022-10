Axa Paris-Berlin are trepidatii

De la inceputul razboiului in Ucraina, Emmanuel Macron si Olaf Scholz nu sunt pe aceeasi lungime de unda. Chiar daca agendele lor exprima convergenta, cum s-a intamplat joi 20 octombrie in deschiderea summit-ului european de la Bruxelles, relatia politica intre Paris si Berlin, cunoscuta sub numele de cuplu franco-german "motorul UE" are ceva, ce n-a scapat atentiei observatorilor politici. Vremea cand Francois Hollande era numit in presa germana "vicecancelar" al Angelei Merkel, a trecut. ... citeste toata stirea