Azi e "Derby de Craiova"

Derby-ul Baniei, Fcu - Universitatea Craiova, se disputa in ultima etapa a sezonului regular, azi, de la ora 20.45, meci arbitrat de Marcel Barsan. Fcu este pe locul 13 in clasament, cu 31 de puncte si va evolua in play-out, iar Universitatea Craiova se afla pe pozitia a patra, urmand a incepe play-off-ul sambata viitoare, in deplasare, cu CFR Cluj.Biletele pentru fanii Stiintei se gasesc la cele doua magazine oficiale, din Electroputere Mall si din Piata Mihai Viteazul. Tot in aceasta din ... citește toată știrea