Azi, FCSB - Universitatea Craiova

Sursa: Cuvantul Libertatii
Duminica, 05 Octombrie 2025, ora 11:46
18 citiri
Fara victorie in ultimele trei meciuri, Universitatea Craiova are parte de un alt duel dificil, in seara aceasta, de la ora 20.30, pe Arena Nationala, cu FCSB, in etapa a 12-a a Superligii, meci arbitrat de Istvan Kovacs. Ambele echipe au fost invinse cu 2-0 la jumatatea saptamanii in partidele din cupele europene. Intre timp, Stiinta a pierdut si primul loc in clasament, dupa victoria Rapidului.

Mirel Radoi: "Ne asteapta din nou un meci foarte intens, dupa derby-ul cu Dinamo. A fost si un ...citește toată știrea

